Los Moreira, ¿qué no habrán hecho?

MAESTRO, AMLO REVISARÁ QUE NO SE COBRE POR LA RECONEXIÓN DE LA LUZ

Que también le jale las orejas a Bartlett por subir la tarifa en el reciente recibo y que baje en el próximo. Obrador acusó a Iberdrola de orquestar una campaña contra cambios en el sector eléctrico, y la empresa reviró: “no vamos a responder nada”.

Que los dueños tampoco hagan nada por encima de la ley, y si se pasan de listos, amonestación o sanción.

Jorge Torres, exgobernador de Coahuila, se declaró culpable de lavado de dinero ante una corte texana.

Si eso hizo el interino en un año, ¿qué no habrán hecho los diabólicos hermanitos Moreira en los 12 que mal gobernaron ese estado?.. Aunque no se hablan, Rubén no investigó a Humberto y ambos contaron con cómplices afines al priísmo. El Tribunal del PJF sancionó a El Bronco Rodríguez por usar recursos públicos para su campaña presidencial.

Falta sancionar a Zavala por fotocopiar miles de firmas para la suya, que seguro reaplicó para su engendro Borolas Libre. El gobierno de la CDMX aplazó el Día del Padre para el 16 de agosto.

Pero que no pidan doble regalo: lo obsequiado este domingo que lo estrenen en la nueva fecha. El artista plástico Banksy pintó un mural en el que los súper héroes son del equipo médico.

Los creadores de Barbie no tardan en sacar el modelo de enfermera y a Ken como doctor. Gurú, ¿la frase del día?

No vengo a ver si puedo prevenirme, sino porque puedo me prevengo…