Horóscopos de Yamarash para este viernes 19 de junio

(diciembre22/enero20)

Aplaca las ansias y todo va a fluir. Un flechazo en tu consciente te pone alerta prevenir contagios. Sigue esforzándote vas por buen camino. La sintonía con Saturno hace posible que puedas convivir con signos ascendentes. Los recursos materiales empiezan a fluir para desahogar pendientes y gastos

ACUARIO

(enero21/febrero19)

El efecto de jupiter dota con un gusto y satisfacción que te hace ver lo bonito y lindo que esta a tu alrededor. La amabilidad es la proyección de la buena voluntad para servir y genera DHARMA para que sigas percibiendo bendiciones. Fijate bien las oportunidades existen no las dejes pasar.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

No dejes que ciertos detalles te desmotiven. La casta debe aplicarse para vencer los momentos más difíciles. Has un análisis minucioso para detectar lo que debes de corregir. La fusión con las Saturno pone al máximo tus capacidades para que todo se vaya concretando. No te confundas o te vas hacer ideas erróneas.