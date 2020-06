En la CDMX también hay padres solteros, que velan por sus hijos.

Héctor García

En la Ciudad de México, 4 de cada diez mujeres son cabezas de familia porque son madres solteras, al divorciarse de sus parejas, fueron abandonadas o murieron sus maridos.

Estas cifras las reconoce el INEGI y el GCDMX. Estas últimas desde hace varios lustros pusieron en marcha programas sociales para apoyar a madres solteras, muchas de ellas en condición de pobreza.

Sin embargo, no existen estadísticas en el Instituto local de las mujeres o la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) acerca del número de padres solteros que cuidan y velan por hijos, porque decidieron quedarse con ellos en los divorcios, sus mujeres las abandonaron o murieron durante el parto.

Con motivo del día del padre, Grupo Cantón platico con Luis Téllez Franco, quien desde hace muchos años se divorció, quedando bajo su custodia un menor de edad que lo cuidó y estuvo al tanto de sus estudios.

Luis Téllez Franco, relato que después de la separación debió organizarse para ir a recoger a su pequeño hijo del colegio. Alejarme un poco de los amigos porque tenía que ir a casa de su abuelita donde me apoyaban para que comiera e hiciera la tarea con una de sus tías, relató

P.- Fue fácil para ti, al decidir quedarte con tu hijo?-

R.- Mi mamá me apoyo poco tiempo porque mi hermano estaba desempleado, pero un día mi madre me dice que mi hijo debería regresar a su casa porque volvía a trabajar mi hermano. La ayuda fue durante un mes. En las mañanas después de bañarse y desayunar lo pasaba dejar a la escuela, por lo general iba por él pero sino le hablaba a una de sus tías y me echaban la mano. Sin embargo la mayor parte del tiempo la pasaba con mi hijo.

Después ingresó a la secundaria. Ahí lo llevaba por las mañanas y en la noche pasaba por él a casa de su abuela materna.

Iba a un colegio particular y cuando había fiestas de compañeras iba a recogerlo.

P.- Como fue después?

R.- Al llegar a la preparatoria lo llevaba y después el regresaba solo. Aunque ya no pagaba colegiatura tenía que pagar libros, obras de teatro y ropa porque dejó de usar uniforme.

Actualmente se encuentra en sexto semestre en la FCPyS de la UNAM. Creo ha valido la pena los esfuerzos realizados para que se prepare.

Considero que no le ha afectado la separación porque ve a su mamá. Ahora con la pandemia pasamos juntos la mayor parte del tiempo, estudiando o divirtiéndonos en lo que nos gusta.

P.- Continua estudiando aun en el encierro?

R.- sigue sus clases en línea, de acuerdo a los lineamientos de la UNAM.

Luis Téllez Franco, decidió sin vacilar quedarse con su hijo desde que era pequeño. Estuvo siempre convencido que debería estar a su lado y para eso hizo a un lado a los amigos, prefiriendo estar al lado de su retoño, ayudarlo en las tareas y jugar con él.