LA EMPRESA REVELACIÓN LUCHA LIBRE IZTAPALAPA ORGANIZA FUNCIÓN EN ESA ALCALDÍA, AUN CUANDO EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO SE MANTIENE EN ROJO

Ciudad de México.- El Fantasma es crítico, frontal, y aclara que las autoridades sanitarias del país no han dado su anuencia para la realización de ningún evento de lucha libre, sin importar que éste sea sin público, pues el problema que enfrenta México por el Covid-19 está en su etapa de máxima alerta.

Luego de que las redes sociales, tan inmediatas como reveladoras, y la trasmisión a través del canal de YouTube de Más Lucha, documentaron lo que pasó, presumiblemente el sábado 13 de junio en el Gimnasio Zeus de la alcaldía Iztapalapa, cuando sin los permisos pertinentes, se realizó una función, el presidente de la Comisión de Lucha Libre de la CDMX explica en entrevista con Grupo Cantón que, de parte del organismo, ni siquiera hubo conocimiento de esto.

“Yo tengo un documento que dice que no puede autorizarse ningún evento de lucha libre, público o privado, hasta nuevo aviso, pero desgraciadamente mucha gente, hasta que no te suceden las cosas, tomas conciencia.

“Ayer (jueves) transmitieron una función de lucha clandestina en Iztapalapa, y los compañeros como si nada; imagínate, se ponen en peligro ellos, ponen en peligro a la gente que está ahí, ponen en peligro a su familia”.

TOMAN CARTAS

El dirigente explica que, antes de haber incurrido en una falta con la oficina que él encabeza, la problemática para la empresa, de recién nacimiento, llamada Revelación Lucha Libre Iztapalapa, es con la Secretaría de Salud, pues la restricción viene desde esos niveles, respecto a que en este momento no hay venia para la práctica del pancracio.

“Todos los espectáculos están cerrados por el momento, hablé con las autoridades y me preguntaron si había autorizado, les dejé claro que es clandestina, y que hicieran lo que procede en estos casos”.

Un castigo, multa o llamada de atención por parte de la Comisión, comenta que “lo tengo que consultar, pero lo que le puedo decir es que, para mí y para este organismo, es una función clandestina. “Después de una posible sanción local o incluso federal, entraríamos nosotros con otra, que consistiría en no dejar que organice más eventos, y negarles la licencia, porque está claro que estas personas ni siquiera la tienen, no están en nuestro registro, no hay una licencia de promotor”, ataja.