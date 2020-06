Calma aguas

RAÚL GUDIÑO Y JOSÉ JUAN VÁZQUEZ SON LOS ÚNICOS QUE PODRÍAN SALIR; JJ MACÍAS SÓLO SE IRÍA A EUROPA POR UNA OFERTA ATRACTIVA

Guadalajara, Jalisco.- Las informaciones que pudieron ser filtradas, apuntaron a que José Juan Vázquez podía recalar incluso en la nueva Liga de Balompié Mexicano (LBM), pues la idea del mediocampista es tener minutos y, ante las nulas ofertas por él, pudo llegar a pensar en aventurarse en el circuito en construcción.

Sin embargo, durante una entrevista que se compartió en los distintos canales oficiales de Chivas, el director deportivo del club, Ricardo Peláez, aclaró la situación del Gallito, y también la del portero Raúl Gudiño, quien es otro que sonó para hacer carrera en una escuadra distinta, por el mismo tema de que quiere jugar.

“Realmente pueden ser bajas Gudiño y Gallito, porque ellos se han acercado y me han manifestado sus deseos de jugar, tener más participación, pero pueden quedarse. Si no hay un ofrecimiento interesante para el jugador y la institución, tienen el deseo de quedarse, competir y ser campeones”, comentó el directivo.

En el caso de José Juan Macías, de quien se asegura, hay equipos del Viejo Continente que desean llevárselo, Peláez mencionó que el acuerdo con la directiva es que éste pueda emigrar sólo si llega una buena oferta del exterior, pero que además sea interesante para el delantero mexicano.

“La situación está abierta para que, si llega un ofrecimiento de Europa de un buen equipo y él lo sabe, que no dé el paso por darlo, a un equipo donde no pueda trascender, tiene la palabra del presidente, apoyo del técnico, director deportivo y sus compañeros de cumplir ese sueño. Entonces no ha llegado ese ofrecimiento”, aclaró.