‘24’ Versión maraviñas

FEDE NO SE SIENTE EL MEJOR DE LA HISTORIA QUE PORTÓ ESE NÚMERO EN EL AMÉRICA, AUNQUE ESPERA GANAR TÍTULOS PARA SERLO

Ciudad de México.- Federico Viñas no cambia las formas, mantiene los pies en la tierra, y el tono de su voz conserva esas ganas de seguir esforzándose para engrosar aún más su carpeta de sueños.

En días pasados, cuando se anunció su compra por el América, con un contrato que durará hasta 2024, se aseguró que es el mejor ‘24’ en la historia del club, pero Fede, dándose un baño de humildad, a su estilo, recordó durante la conferencia de prensa virtual a su antecesor, Oribe Peralta, de quien reconoció, dejó la vara alta por las glorias que pudo enlistar en su paso por el Nido de Coapa.

“No creo ser el mejor ‘24’ de la historia. Oribe Peralta es un grande, tiene mucha trayectoria en esto del futbol; él ha ganado campeonatos, ha ganado muchos títulos.

“Yo por ahora no he ganado títulos, me quedé con la espina del año pasado, pero trataré de sacar mi mejor versión y trataré de ganar títulos”, se sinceró el charrúa y de paso, sin titubeos, y agradeciendo el cariño que le profesa la fiel crema, lanzó que sabe del reto que tiene al ser señalado como uno de los favoritos.

“Me he ganado a la afición en poco tiempo, se agarraron mucho cariño conmigo, y yo lo trato de agradecer en la cancha haciendo mis mayores esfuerzos; para el próximo torneo espero hacerlo de la mejor manera, sé que va a ser difícil, porque los rivales me conocen, pero también creo que trabajando duro se puede lograr que me vaya muy bien”.

MÁS CALMA

Algunos ven al llamado Chico Marviñas con el talento para estar a la par de las máximas estrellas uruguayas, sobre todo de los atacantes, éste ni siquiera se da un rato de presunción, la pinta se mantiene, le sabe a esto de la modestia.

“Es un halago que pueda ser el sucesor de (Luis) Suárez y (Edinson) Cavani, pero creo que hay muchos delanteros de gran nivel que ahora están en la selección; trato de hacer lo mío, paso a paso, entrenar. Me enfoco más en lo mío”, dijo, y de paso confesó que, de momento, el Viejo Continente está fuera de su bitácora futbolera.

“Yo no pienso en Europa, estoy muy feliz acá, el América no tiene nada que envidiarles a los equipos de Europa; todo jugador desea dar ese salto, pero yo me enfoco en el día a día acá, porque estoy en el equipo más grande de México”.