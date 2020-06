Trump lamenta decisión de Corte Suprema de EU a favor del DACA

EE.UU..- el presidente de EU, Donald Trump, señaló de horrible la decisión del Tribunal Supremo de no poner fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), programa que impide la deportación a cientos de miles de inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños, los conocidos ‘Dreamers’.

Fue a través de Twitter donde el mandatario estadounidense dijo:

Asimismo, pidió votar por él en noviembre para que pueda nominar más jueces de esa corte asegurando que los estadounidenses perderían hasta su derecho a portar armas.

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020