‘Pensaron que no viviría, pero Dios tenía otros planes’

“Cuando toqué la campana de los sobrevivientes, no pude evitar llorar y darle gracias a todos. Y vi a mi papá esperándome, tal como Dios se lo había prometido”.

Por: FRANCISCO OLÁN

Anallely Raymundo Bautista vivió 21 días de batalla contra la Covid-19 en el hospital ‘Juan Graham Casasús’ de Villahermosa, Tabasco; junto con el apoyo de los médicos y, principalmente, por su fe a Dios. Su contagio fue distinto a las historias que se han publicado, pues afirma que adquirió la enfermedad por haber prestado su vehículo para ayudar a sus familiares cercanos que estaban enfermos de Covid, pues siempre permanecía en cuarentena. Un día sintió dolor de cabeza, tuvo tos, se checo y supo que tenía coronavirus.

—¿Qué se siente ser un paciente Covid?

Hubo noches que pensé que ya no despertaría y le decía a Dios que si era mi última noche yo no dejaría de adorarlo y que nada me robaría el gozo; si moría, moriría adorándolo. Uno de esos días mi situación se agravó y necesitaban intubarme porque ya mis pulmones estaban muy débiles, pero no acepté. Muchos creen que te conectan a los ventiladores sin autorización, pero no es así, tiene que haber consentimiento del paciente o de algún familiar. Y en medio de mi agonía, Dios puso en mi corazón la convicción de que Él me está rodeando y que sus planes para mí no terminaban aún.

—¿Cómo te contagiaste?

Me contagié porque la suegra de mi hermano se enfermó y no tenían cómo llevarla al hospital y no había ambulancias disponibles. Les dejé mi coche para que pudieran llevarla de inmediato. Me lo regresaron y vi a la señora que iba tosiendo y en muy mal estado, pero no sabían ni ellos ni yo que tenían Covid. Días después se enteraron y desafortunadamente la señora falleció a los nueve días. Dos días después de que ella murió yo comencé con los síntomas. Dí positivo y me aislé para no contagiar a mi familia. Quiero decir que no habíamos salido, habíamos tomado todas las medidas.

—¿Te hospitalizaron?

La primera semana fui atendida por un médico particular y todo parecía mejorar, pero el 24 de mayo comencé a tener dificultad para respirar y fiebre de 40 grados. Fui nuevamente con mi médico, pero me dijo que necesitaba ser hospitalizada. Mi hermano me llevó inmediatamente al hospital ‘Juan Graham’, y apenas pude llegar viva. Llegué con una oxigenación de 55 por ciento en mis pulmones; tuvieron que ayudarme a bajar del coche para ser ingresada al hospital, en donde inmediatamente me atendieron y me colocaron una máscara para recibir oxígeno. A los 15 minutos ya estaban realizándome una tomografía para ver la situación de mis pulmones. Encontraron una cama disponible para mí en el módulo 7, mi cama era la 166. Aún con oxígeno, la saturación de mis pulmones era del 70 por ciento, y aparte tenía mucha tos. Era horrible no poder respirar, además de toser y sentir que me asfixiaba. Los doctores pensaron que no pasaría la noche, pero Dios tenía otros planes.

—¿Cómo fue la atención?

Hay muchos que piensan que el personal de Salud mata a la gente, pero no, ellos se exponen para cuidarnos y ayudarnos. El personal de Salud llega todos los días a cuidarnos y están expuestos a contagios y tienen que estar aislados de su familia. En todo momento fui tratada bien por el personal médico, recibí mucho amor y mucha atención por parte de cada uno de ellos.

—¿Cómo lograste vencer el coronavirus?

Al séptimo día mi respiración comenzó a estabilizarse, pude decir frases más largas y otra de mis enfermeras llamada Janet llegaba a animarme y decirme que siguiera sonriendo porque en ningún momento perdí el gozo. Los médicos estaban sorprendidos porque mi pulmón comenzó a recibir el 90% del oxígeno, y ese día por fin pude hablar con mi familia.

—¿Qué mensaje le das a las personas que no se cuidan?

Aprovecho para desmentir lo que muchos dicen, que en el hospital te maltratan, la realidad es que los pacientes son groseros con quienes cuidan de nosotros. Me tocó ver gente que era muy grosera con los doctores y enfermeras.