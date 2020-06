R-10

SALVADOR TREJO

No sé si Itzania Otero, directora de la tira femenil, conocida como la Jefa Atenea, está de verdad muy verde o qué pex, pues se le hizo fácil asegurar que de ahora en adelante, habrá una respuesta “contundente” ante cualquier ataque a las y los azules.

Ignoró a qué se refiera con eso de “contundente”, pues hasta la fecha sus muchachas no han sido capaces de dialogar o negociar con manifestantes y ciudadanos comunes y corrientes; inclusive muchas veces las jainitas policías se muestran mucho más agresivas que los machos y tienen un lenguaje que ya quisieran pa´dominguear batos de Neza o Tepito.

Me atrevo a señalar que no cuentan con iniciativa propia y muchas veces son azuzadas por sus compañeros hombres para actuar de manera violenta, entonces, si no son capaces de controlar sus impulsos y se sienten la mera leyenda ¿cómo van a actuar con “contundencia”? Primero deberían de enviarlas a la nocturna y darles terapias de lo que son los derechos humanos, para que no caigan en excesos, pues la “contundencia” no es sinónimo de trancazos se puede ser “contundente” con mucha inteligencia y sin tirar moquetazos. Ahí se las dejo de tarea.