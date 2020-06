“Casi me carga el payaso, neta”

El luchador independiente acepta que el Covid-19 fue muy doloroso; al principio creyó que era una lesión muscular típica de su profesión

Ciudad de México.- Los dolores, tan comunes para un tipo acostumbrado a la rutina de ejercicio recio diario, pero sobre todo a los costalazos arriba de un cuadrilátero, se agravaron con el paso de los días y más cuando llegaba la noche.

Las sospechas, precisamente por la actividad misma de un tipo enmascarado que se hace llamar Coco Rojo II, apuntaban más bien a malestares típicos de la profesión, aunque lo cierto es que el enemigo silencioso estaba rondando su cuerpo, pero al final pudo contarla, porque el deporte lo sacó avante.

Y es ya en los días en que, literal, se da un respiro, pues obtuvo esa bocanada de oxígeno necesaria, y ya siendo parte de la estadística de quienes lograron vencer al Covid-19, que el luchador independiente comparte en entrevista con Grupo Cantón detalles puntuales acerca de la que él mismo considera ha sido su batalla más dura, porque además estuvo en juego la vida misma.

“Pensé que era un problema muscular, de esos que normalmente tenemos, jamás me imaginé que me había infectado, porque la realidad es que pensé que me había cuidado bien, pues seguí todas las indicaciones y medidas necesarias”.

-¿Cómo o en dónde crees que pudiste infectarte?

A ciencia cierta no sé en donde me contagié, pero empecé con dolores muy fuertes en la espalda del lado izquierdo, primero sentía como tipo piquetes y después como punzadas, al principio no tuve tos y los síntomas de los que todos hablan. Tal vez pude enfermarme porque conviví con alguien que pudo ser asintomático; ya sabes, a veces por pena no dejas de saludar a los amigos, a otros familiares, pudo ser así, por el contacto con alguien.

-¿Cuándo es que te enteras que eres positivo por Covid-19?

Un día en la noche ya no aguanté el dolor; de hecho, lloraba, en la madrugada era insoportable, y mi mamá, que es médico, llegó por mí con mis hermanos y me llevaron a su consultorio, eso fue el día 28 (mayo).

El primero de mes (junio), gracias a que tengo una tía que trabaja en el sector salud, me hicieron la prueba, y una semana después me confirmaron que había salido positivo, pero para ese entonces ya estaba bajo tratamiento médico.

-¿Cuáles síntomas presentaste después de aquel dolor en la espalda?

Los dolores los mantuve cuatro días más y también presenté temperatura. Esos dolores eran más bien por el pulmón, me hicieron una radiografía del tórax, y se detectó que tenía neumonía. Después también padecí por la falta de aire, me costaba respirar y me costaba mucho hablar, me cansaba, no podía hacerlo mucho, tener pláticas largas, y empezaba como un dolor de cabeza.

-¿Qué sensaciones experimentaste cuando te avisan que tienes Coronavirus, qué pensaste?

Sentí impotencia, molestia, porque te soy sincero, mi mamá siendo médico nos pedía seguir todos los protocolos al pie de la letra, teníamos sanitizantes, gel antibacterial, usábamos cubrebocas cuando era necesario. Me entero que tengo la enfermedad, después de que incluso ya no tenía los dolores iniciales, supe ocho días después, porque te aplican la de: ‘nosotros te hablamos’, y la realidad es que yo hablé.

-¿Qué te sacó avante para ganar en esta batalla?

Me comentan que me ayudó mucho el relativamente ser joven, pues tengo 32 años, el hecho de hacer ejercicio fue un plus para haberme mantenido fuerte, también el que soy deportista, además no tomo, no fumo.

¿Está claro que esto no es payasada?

Al principio fui escéptico respecto a la existencia del virus, cuando supe que padecía la malaria, la verdad me pareció injusto, porque me cuidé. Lo que le puedo decir a la gente es, que crea o no, se cuide; suena curioso, porque a mí ya me iba a cargar el payaso, realmente no hay que tomarlo como juego, debemos tener esos cuidados, por uno mismo. Estoy agradecido con la vida.