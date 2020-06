Autoridades de Jaltenco, EdoMex no dan cifras exactas de contagios por Covid-19

Por Mario López

Jaltenco, Méx.- Vecinos de Alborada Jaltenco aseguran estar preocupados porque las autoridades locales, estatales y federales no dan a conocer el número exacto de contagios por coronavirus , por lo que demandan datos exactos y piden mayor difusión de las consecuencias en caso de que se extienda la pandemia en este municipio, toda vez que las personas andan en la calle como si nada y “muy relajadas” y es necesario que adopten con seriedad las medidas.

El reporte del pasado miércoles que dio a conocer la Secretaría de Salud indica que en el municipio de Jaltenco hay 25 casos de contagio de coronavirus confirmados, 15 sospechosos, 15 negativos,, 15 personas recuperadas y cinco lamentables fallecimientos.

Colonos de este municipio no creen en las cifras proporcionadas por las autoridades, pues en el caso de Jahwar Islas, residente de la colonia Alborada alerta de que entre sus vecinos “hay como 30 personas en cuarentena enfermos” de COVID-19 y al menos “seis lamentables defunciones”, y que este número es sólo de los que viven cerca. “No nos quieran ver la cara”.

Por su parte, Alicia Mendieta, de la misma comunidad cuestiona que las autoridades no recomienden en la calle a que las personas se protejan y respeten su sana distancia en tiendas y comercios en general, principalmente.

Mientras tanto, en un recorrido en la cabecera municipal la población sale y entra de sus casas con mucha normalidad, algunos portan cubrebocas en la calle y otros no, incluso hay comercios abiertos y las recomendaciones no se dan ni ofrecen gel antibacterial.

Cabe mencionar que el ayuntamiento local en su cuenta de facebook actualiza los datos de Coronavirus que proporciona diariamente la Secretaría de Salud Federal en lo que respecta a Jaltenco y hacen las respectivas recomendaciones como .actúa con responsabilidad, quedarse en casa y respetar todas las medidas sanitarias para cuidar la salud de todos, aunque no todos siguen dichas medidas.