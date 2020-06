Por: Antonio Contreras

Angélica Vale tiene un talento desbordante, y la prueba está en que próximamente se alistará a las filas del programa de imitadores Tu cara me suena. “Estoy muy contenta de regresar a los escenarios, es mi vida. Aun no sé bien quien va a estar conmigo en el panel porque no he ido a ninguna junta, no sé casi nada de lo que se va a tratar, lo que sí sé es que me voy a divertir muchísimo con mis compañeros de reparto”, dijo la actriz desde su casa en Los Ángeles, California.