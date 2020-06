¡A la carga!

EL EXQUARTERBACK DE LOS 49ERS PODRÍA RECIBIR UNA OPORTUNIDAD PARA PROBARSE CON LA CHARGERS

Los Ángeles, California.- Hace cuatro años, una manifestación que resultó rebelde para la NFL, hoy lo tiene de regreso en la órbita de la misma Liga. Colin Kaepernick, exquarterback de los San Francisco 49ers, en 2016 se hincaba cada que se entonaba el himno antes de los partidos.

La actitud de éste apuntó a una protesta por los actos racistas que para ese entonces pudieron estar en el foco de la nación más poderosa del planeta; sin embargo, una campaña después, a pedido del entrante presidente, Donald Trump, fue cortado de la organización gambusina.

En enero de 2017 fue la última vez que Colin lanzó en forma en un juego profesional de futbol americano, pero hoy estaría cerca de volver a ser elegible en alguna escuadra, pues en la actualidad su bandera en contra de la discriminación se convirtió en un clásico de los Estados Unidos. Tras los asesinatos de George Floyd, en Minneapolis, Minnesota, y Rayshard Brooks, en Atlanta Georgia, a manos de la policía, el símbolo de repudio fue el mismo de Kaepernick, por lo que el circuito estadounidense se desdijo, y el mismo Comisionado de la NFL, Roger Goodell, quien pudo ser la piedra en el camino del mariscal de campo en ese entonces, actualmente apoya esa manifestación, que incluye darle cobijo a un posible regreso del hoy activista.

La figura del nacido en Milwaukee, Wisconsin, recobró notoriedad, y se habla de que Los Angeles Chargers podrían llamarlo para que haga una prueba con ellos.

El coach de los Cargadores, Anthony Lynn, dijo que no han hecho un plan para probar a Kaepernick, “pero sería una locura no tenerlo en nuestra lista de jugadores que pudiéramos traer para unas pruebas. No he hablado con Colin, no sé cómo esté en cuestión de su carrera, y que es lo que quiera hacer”.