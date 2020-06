Va contra crimen organizado y los de cuello blanco

Asesinato del juez y su esposa, es condenable y se va a llegar hasta las últimas consecuencias

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó su condena por el “atroz crimen” perpetrado contra el juez federal Uriel Villegas Ortiz, en el estado de Colima (oeste), asesinado a balazos el 16 de junio pasado junto con su esposa, Verónica Barajas, en su domicilio.

“Es un crimen atroz, condenable, ya estamos trabajando de manera conjunta el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y el Poder Ejecutivo para castigar a los responsables; ya se está actuando y expresamos nuestro más sentido pésame por este abominable crimen”, dijo el jefe de Estado en su conferencia de prensa.

El juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal fue asesinado en el norte de la capital de Colima, estado con costas al Pacífico, por un grupo de hombres armados que ejecutaron más de 20 disparos en el domicilio, donde sobrevivieron sus hijos de tres y siete años, y una empleada.

“Mi más profundo pésame por el asesinato del licenciado Uriel Villegas Ortiz, juez del poder federal y el asesinato de su esposa”, dijo el mandatario.

AMLO descartó que el crimen organizado intimide a los poderes del Estado mexicano.

“La intimidación no procede, porque tenemos como mandato garantizar la paz y la tranquilidad en el país, y no vamos a ceder ante ninguna amenaza, ninguna intimidación, nada nos va a detener para limpiar de corrupción el país, que haya justicia y se garantice la paz”, puntualizó. Obrador adelantó que “tengo información pero, como es obvio, no podemos hablar de este tema, hasta que concluya el proceso, que se investigue bien”. Aseguró que las autoridades van avanzando en su combate a la delincuencia organizada.

Por su parte, la actual responsable de la política interior, quien fue ministra del máximo tribunal, Olga Sánchez Cordero, agregó que el juez “estaba haciendo su trabajo y murió por hacer su trabajo, tenía algunos juicios de personajes de la delincuencia organizada, estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien”.