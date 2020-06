Los influencers del sistema

Chumel Torres ha sido uno de los influencers más polémicos de los últimos años, conocido por salir con diversas figuras del espectáculo y noticias. Las redes le dieron cobijo en los peores momentos de su carrera donde, aunque él asegure que el es creador de todo su éxito… existen más de 4 personas que lo hicieron lamer la fama de manera cercana.

Oriundo de Chihuahua Chihuaha un regio que aparentemente se siente de la gran ciudad cuando solo conocía las discadas o cervezas entre amigos. Se aprovechó de las cabezas más importantes de ese estado para poder crear su canal El Pulso de La República donde él sigue siendo el estrella pero nunca le dio importancia a todo su equipo. Un Youtuber que se vende al mejor postor día con día, no tiene título de periodista y mucho menos de comunicólogo sin embargo se siente de alta alcurnia tratando de ligar con diversas conductoras de ForoTv para no pasar de moda. “Standupero” en decadencia que vende chistes, ataques o publicaciones a quién mejor le pague; las campañas es su negocio y no le importa cobrar millones de pesos por engañar a las audiencias con sus “speechs” llenos de falsas promesas. Crítico de el actual gobierno y lamebotas de los que quieren de regreso a saqueadores del país; es uno de los cientos de influencers que buscan pagar su casa, boda, viajes o negocios a costa de todo México.

Chumel Torres es la putrefacción total del sistema envuelta en papel de oro con moñito rojo que a nadie le importa y solo unos cuantos incautos piensan que tiene la verdad absoluta cuando ni él conoce su misión en redes sociales.

Conoció de manera espontánea la fama y sigue pensando que todo México se arrodilla a sus pies.