La política y el coronavirus

VALOR CIVIL

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

elb@unam.mx

NO PASA UN DÍA SIN QUE UN POLÍTICO DEJE DE OPINAR

Sistemáticamente se utiliza la politiquería para tratar el terrible tema del Covid-19. Aprovechándose del drama, infinidad de voces se refieren a las cuestiones electorales, a descalificar y buscar siempre beneficios partidistas.

No pasa un día sin que algún político, casi siempre ignorante y pasional, opine, proponga y ofenda.

Hay quien está pensando en medir la riqueza de los mexicanos, otros en cambiar las leyes y no falta quien acuse sin mayor prueba a sus opositores.

No es el momento de una conducta tan negativa, como la de sacar raja política con el drama nacional, todo debería orientarse para enfrentar la pandemia, apoyar a los más desprotegidos, y buscar la manera de que el impacto económico sea menor para todos; regalar despensas o dar apoyos económicos no debería provocar actitudes proselitistas. Quien quiera hacer el bien, que lo haga sobre la base de no pretender “llevar agua a su molino”.

La solidaridad es lo que más se reclama en estos momentos; desprenderse de lo que se tiene para ayudar a los que menos o nada poseen. Todo, insisto, pensando en que salgamos lo más rápido posible del inédito conflicto en que nos encontramos, en donde lo más valioso, que es la vida, está en riesgo permanente. BASTA de politiquería barata.