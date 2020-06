Hace labores altruistas

LA ESTRELLA DE TELEVISIÓN SE ENCUENTRA EN CUERNAVACA ENTREGANDO ESTERILIZADORES HOSPITALARIOS Y MASCARILLAS

La actriz Sugey Abrego anda imparable, pues en esta contingencia se encuentra realizando diferentes labores altruistas. En exclusiva para Grupo Cantón desde Cuernavaca, la estrella explicó. “Estoy muy enfocada en hacer labor social, realizando diferentes donativos, de hecho me encuentro en Cuernavaca haciendo la entrega de productos esterilizantes para un C5, para las fuerzas especiales. “El día de mañana le llevaré a La casa del actor cubre bocas. De hecho me acabo de contactar con Jorge Ortiz de Pinedo, me dice que está agradecido, pero yo no lo hago por eso, creo que en estos momentos se trata de sumar esfuerzos”, dijo.

Agregó. “Lo mejor es que el 26 de junio tendré un donativo de despensas para los intérpretes de la ANDI, así que realmente ahorita estoy combinando labores altruistas en lo que espero mi regreso a la actuación”.