Dio positivo en la prueba de Covid-19

EL VOCALISTA DE LA AGRUPACIÓN SINALOENSE SE ENCUENTRA ESTABLE Y SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES

Oswaldo Silvas, mejor conocido como Walo, se realizó la prueba de Covid-19 y compartió con sus seguidores la hoja de los análisis clínicos en los que viene el resultado de la prueba, que fue positivo.

“Sí, soy positivo en Covid-19. Afortunadamente me siento muy bien, afortunadamente los síntomas fueron moderados ya los pasé, ya estoy en una etapa en la que no siento ninguna molestia, lo único, y ya cada vez menos, lo de la respiración… Fueron tres días donde la pasé realmente mal”, dijo el cantante de la popular banda.

Además, el vocalista de La Banda MS se sinceró al decir que él no creía en la existencia de la enfermedad Covid-19, pero después de tener los síntomas y de salir positivo se sentía con la responsabilidad de compartir su experiencia. Les pidió a sus seguidores que se cuidaran y siguieran las indicaciones. “Yo era de las personas que me rehusaba a pensar que esto estuviera pasando y que se estuvieran tomando medidas tan drásticas, pero pues desafortunadamente me tocó y aquí estamos ahora diciendo que ahí está el virus. Entonces no es ninguna mentira”, finalizó el intérprete de “Se va muriendo mi alma”.