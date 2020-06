Aprender de pandemia para erradicar trabajo infantil en México

Héctor García

Un reporte de la UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), revela que en la nación azteca más de dos millones de niños, niñas y adolescentes realizan actividades no permitidas y peligrosas, como una medida de apoyo a sus papás en situación de pobreza.

Ante la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, alertaron que la pobreza en México podría aumentar hasta en 14 por ciento. Cuando así sucede el trabajo infantil lo hace al menos 0.7 por ciento, haciendo más vulnerables a los menores a emplearse para ayudar a la economía familiar.

Silvia Novoa, directora nacional de Word Vision México, resaltó que el trabajo infantil en nuestro país es un problema socialmente aceptado y normalizado, aun cuando se vulneran los derechos de niños al desarrollo a la supervivencia y a la protección, pues pone en riesgo su salud, su desarrollo físico y psicoemocional, además que coarta su derecho a la educación, al descanso y no discriminación.

Durante el Foro Internacional a distancia: “Retos para prevenir y erradicar el trabajo infantil, en el contexto de la emergencia, sanitaria del Covid-19”, senadores de diversos colores partidistas, coincidieron en que la agenda de niñas, niños y adolescentes no tiene partidos políticos para sacarla adelante a favor de sus derechos universales.