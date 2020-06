Yeidckol al banquillo por obras fantasma

CIUDAD DE MÉXICO.– El líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar en reunión virtual con dirigentes del partido de diversos estados, comentó que se procederá civil o penalmente contra su antecesora y secretaria general de la organización, Yeidckol Polevnsky, por pagos que no ha justificado.

El diputado federal con licencia dijo que un grupo de especialistas revisará la documentación referente a la adquisición de inmuebles por parte del partido en la gestión de Polevnsky para que determinan si se procederá por la vía civil o por la penal por el pago de 395 millones de pesos por productos y servicios hasta ahora inexistentes.

Ramírez Cuéllar dijo sobre esos pagos que “no se sabe qué obras ampara, no se sabe lo que se hizo, qué material se compró, la calidad del material, los tiempos para llevar a cabo las obras, porque no se sabe qué obras ni dónde se van a realizar éstas. Entonces son contratos que solamente firma la secretaria general, y no conocemos la firma de la parte obligada ni del secretario de Finanzas”.