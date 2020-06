Regresa con una nueva balada pop

Like

TRAS SU TEMA “COMO TÚ NO HAY DOS”, LA SINALOENSE ESTÁ DE ESTRENO CON “ASÍ DE SIEMPRE”

La actriz originaria de Culiacán, Sinaloa no ha dejado de probar el éxito del tema principal de la telenovela Como tú no hay dos y ya está disfrutando de las mieles de su nuevo sencillo “Así de siempre”. Se trata de una balada pop que ya está reventando en todas las plataformas digitales. En exclusiva para Grupo Cantón, la también actriz contó los detalles.

“Estoy muy satisfecha de haber trabajado en Como tú no hay dos, mi personaje de Tina me dejó mucho. Estoy feliz porque el tema ‘Como tú no hay dos’ ha gustado mucho y ahora vengo con mi nuevo tema ‘Así de siempre’. Es una canción pop, muy rítmica y que la gente puede disfrutar muy bien en estos tiempos tan difíciles. Traigo una ola de buena vibra muy padre… Estoy viviendo una etapa muy bonita para mí, estoy feliz”, dijo la sinaloense.