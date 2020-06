Molesto con Susana Zabaleta

PIDE QUE LA CANTANTE SE RETRACTE DE HABERLO LLAMADO ALCOHÓLICO O PROCEDERÁ LEGALMENTE

Por: ANTONIO CONTRERAS

Luego de que Susana Zabaleta dijera que Rodrigo de la Cadena es alcohólico, el bolerista compartió, en exclusiva para Grupo Cantón, los detalles.

“No estoy de acuerdo en lo que dijo de mí, yo no me he metido con ella… Me adjudica una enfermedad, me veo en la obligación de defenderme”, dijo.

Agregó. “Ella nos dejó plantados en mi programa. Si se retracta de ese adjudicación, pues que ahí muera, que diga que se le fue la boca. De lo contrario, sí me gustaría una orden cautelar o sea que no pueda referirse a mí… Su declaración me ha traído problemas en mi trabajo”.