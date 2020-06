Horóscopos de Yamarash para este miércoles 17 de junio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en Tauro, usa esencia de frambuesa para atraer nuevas relaciones sociales.

ARIES

(marzo21/abril20)

Ser auténtico cautiva la atención de esa persona que estás pretendiendo. Emana la vibración que estas pensando. Te conectas con el universo para que todo pueda fluir. Asegúrate de tomar las medidas de sanidad los riesgos están muy latentes. La fortaleza de tu espíritu se manifiesta para hacer frente a los inconvenientes.

TAURO

(abril21/mayo21)

Se renueva tu energía para acomodar todo. Poner atención te previene de los contagios. La química habla por si sola al estar con esa persona solo dejate llevar. El radar de Saturno pone alerta tus sentidos de un peligro mortal. Fortalece tu sistema inmunológico comiendo adecuadamente. Despeja la mente de perturbaciones haciendo meditaciones.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

No te sientas culpable por asuntos que no puedes cambiar y enfoca en lo que si puedes atender. La conciencia esta activa para discernir lo que mas te conviene. El sol ilumina los caminos del trabajo para llenar tu cartera de dinero. Aléjate de personas que buscan llevarte por caminos turbios. Un desafío pone a prueba la inteligencia.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Integrarte a la nueva normalidad es una exigencia para seguir con tus labores. La noche te pone en un estado muy analítico para detectar errores que debes de corregir. No puedes engañar lo que tanto te hace feliz y comienza a poner la pauta para conseguirlo. No reprimas tu personalidad por darle gusto a otras personas se como tu deseas ser.

LEO

(julio23/agosto22)

Analiza minuciosamente tu juicios y actitudes y replantea nuevas estrategias no te ha funcionado como te has manejado. Ser agradecido produce la buena vibra para que todo siga fluyendo. No te enganches con personas nocivas que buscan llevarte por malos caminos. Con serenidad podrás estar en el momento crucial para triunfar.

VIRGO (agosto23/septiembre 22) Nuevas posibilidades para concretar los proyectos que tanto has esperado. Perfecciona las técnicas de trabajo para que sigan requiriendo de tus servicios. No demores en expresar el interés que tienes por esa persona o te van a ganar. LIBRA (Septiembre 23/ octubre22) No te precipites asistir a lugares concurridos estas poniendo en riesgo tu salud. Una estrella pone a relucir tus talentos y habilidades para destacar de los rivales y competidores. Algunos detalles modificarán tus planes es necesario te acoples a las circunstancias. Intentan provocar una diferencia controla el enojo para no meterte en un problema. ESCORPIO (octubre23/noviembre21) La influencia de Saturno impacta con tu buen sentido del humor para ponerte muy alegre. Deja que todo se vaya dando no te presiones o solo vas a estropear las cosas. Logras discernir los caminos de peligro donde debes cuidarte más. Cuida lo que dices o vas a herir susceptibilidades. SAGITARIO (noviembre22/diciembre21) Lo que piensas lo generas por la ley de atracción que se manifiesta. No dejes que des motiven comentarios mal intencionados que solo desean afectarte. Todo comienza con una plática para flechar tu corazón. Las constelaciones encienden tu libido para ligar y conquistar. CAPRICORNIO (diciembre22/enero20) Asegúrate de cumplir a tiempo y no te dejes llevar por distracciones. Todo esfuerzo será reflejado y remunerado. Debes vencer la pereza que te está limitando a poder salir adelante. Todo esta en ti y en tu entusiasmo. Te involucras con una persona muy compatible. ACUARIO (enero21/febrero19) Una corazonada te advierte de un riesgo que debes de prevenir. Mantenerte activo asegura que seas productivo. Relájate la intervención divina te va ayudar en los momentos más difíciles. Solo deja que esa relacion te lleve a enamorarte Venus esta invadiendo tu campo astral para despertar pasiones. PISCIS (febrero20/marzo20)

La manipulación del universo pone a prueba tu valentía para ser perseverante y no claudicar. Toma en serio los peligros de la contingencia para que no te contagie. Todo va a cambiar si tu así lo deseas. Conoces a una persona que te hace feliz. Demuestra que sabes como acoplarse a las circunstancias.