En busca de la soldado Guillén

Like

LA ACTRIZ ECHA MANO DE SUS MÁS DE 15 MILLONES DE SEGUIDORES PARA QUE ENCUENTREN A LA COMBATIENTE

La actriz mexicana, Salma Hayek está muy preocupada por todos los acontecimientos que están pasando en el mundo, es por eso que ahora está echando mano de sus millones de seguidores para que la ayuden a dar con el paradero de la soldado, Vanessa Guillén.

Salma se ha comprometido a publicar una fotografía de Guillén, la soldado del ejército estadounidense desaparecida, en sus historias de Instagram todos los días hasta que la encuentren. Así lo ha anunciado la estrella de cine junto a una postal de la combatiente en sus redes sociales. La joven de 20 años suma ya, este martes, un total de 56 días desaparecida.

Desde que Vanessa Guillén se esfumó de la base militar Fort Hood, al sur de Texas, su familia no ha cesado su búsqueda. “Vanessa, no estás sola, estamos todos contigo y no pararemos hasta que regreses…”.