‘Aún contagiado no dejé que el Covid se llevara a mi familia’

Por: FRANCISCO OLÁN

A Julián Gallegos, comediante tabasqueño, le tocó vivir en carne propia lo que se siente ser un paciente Covid, tener a un hijo, una esposa, y en total a 12 personas de su familia contagiada por el virus. En su agonía por el coronavirus, buscaba imitar la mejor alegría para no caer en la depresión, pero no pudo. Fue el acto más difícil de su vida y de su carrera.

—¿Qué se siente ser un paciente Covid?

La palabra “horrible” se queda chiquita. Empiezas con unos dolores de cabeza, que sientes que te va estallar. Las temperaturas son altas, así me dio a mí y sentí unos dolores de huesos que parecía que me los estaban triturando. En el momento que te empiezas a dormir, empiezas a tener pesadillas; que te están rompiendo los huesos, que te están arrancando la piel como si arrancaras un mazo de zacate con todo y raíz.

—¿Cómo te contagiaste?

Mi suegra se contagió primero; yo, pues como siempre les llevaba de comer porque ella se encerró desde que se contagió, pero desgraciadamente había trabajadores que llegaban a su casa y llegaron infectados; la infectaron a ella, infectaron a la abuela, a mi cuñada. Hace dos semanas y media estaba en el rancho, maté tres borregos y les llevé la carne para hacerles una barbacoa. Se las cociné en la misma casa sin saber que ellas estaban infectadas. Para tomar precaución en casa, le dije a mi hijo que se se encerrara. Y le dije a mi mujer: tu mamá está infectada, entonces, pienso que, en las dos veces que fui a hacerles de comer, no sabiendo que estaban infectadas, me contagié. Al tercer día empecé a sentir los dolores.

—¿Te hospitalizaron?

Yo no creo en los hospitales, creo en los doctores, pero a la abuela la llevaron al ISSSTE. Nos fuimos al hospital, nos hicieron las pruebas y salimos contaminados todos: además de mi esposa, hijo y yo, 12 personas de la familia en total. Una cuñada y la abuela murieron primero, luego una tía, la nana de mi mujer. La tercera que murió fue mi suegra mientras yo estaba batallando adentro de mi casa con mi hijo, mi esposa, y otra cuñada. Yo vi al diablo en el agujero, sentí que no la iba a contar.

—¿Cómo lograste vencer o cómo vences el coronavirus?

Como podía me levantaba; hacía caldo de pollo, caldo de res, caliente, y le daba a mi familia. Hacía té de canela, con limón, jengibre, con cebolla morada, le ponía las aspirinas y hacía un jugo caliente.

Pero llegó un momento en que mi mujer ya no se movía, nada más hacía un ruido que le salía de los bronquios. Y estaba casi desmayada. Pensé llevarla al hospital, pero hasta el último momento me negué. La sobé del pecho con Vaporub, le di golpecitos en la espalda, en el pecho y le decía que tuvieran calma, que no se desesperara, porque esto cuando empieza, tienes que respirar despacito y guardar la calma, para que no te gane la taquicardia. A todos los bajé de la recámara, y ahí estaban todos tendidos en la sala: mi hijo, mi esposa, mi cuñada, yo, dándoles masajes. No me importó. Tomé mucha carga viral, no usé protección, no usé nada, ya estaba contagiado. Pero no le tuve miedo al virus, nunca le tuve miedo. Así fue como salvé a mi hijo, a mi mujer y a mi cuñada. A mi suegra no la pude sacar del hospital porque se la habían llevada al ‘Juan Graham’, y ahí murió. Los nombres de mis familiares que fallecieron son: Raquel Fuentes Alejo (abuela de mi mujer), Elizabeth (tía de mi cuñada) y Janita Sierra Fuentes (mi suegra).

—¿Festejarás haberla librado?

No es para festejar, le doy gracias a Dios por la vida de mi hijo que lo vi tan mal; la de mi esposa, que estuvimos a un hilo de irnos. Mi hijo tiene 17 años y mi esposa se llama Claudia Vidal. Ya estamos mejor, pero seguimos en cuarentena, porque el virus no te deja a como estabas antes.

—¿Qué mensaje le das a las personas que no se cuidan?

El virus sí existe, no sean incrédulos. Yo tampoco creía al principio, pero nunca le tuve miedo, de hecho, no le tengo miedo a ninguna enfermedad porque de algo nos vamos a morir, pero hay que cuidarse. Ahorita estamos en el mero pico de la pandemia, no se confíen, porque cuando todo según volverá a la ‘nueva normalidad’, es cuando más mortandad de gente va haber. Quiero decirle a la gente, no solamente de Tabasco sino de México: “hay que tener mucho control para salir, para platicar. Si tú estás infectado tienes que decirle a la gente: estoy infectado o estuve infectado, no te me acerques, porque el coronavirus queda como una gripa mala que te puede matar”.