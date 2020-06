Una de las 100 mejores del mundo

VALOR CIVIL

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

elb@unam.mx

SON MOMENTOS DIFÍCILES, TODO EL TIEMPO CON MALAS NOTICIAS…

…cada vez más muertos; policías asesinos; políticos ladrones y ante el drama de la incurable enfermedad, no hay día en que no tengamos bruscos amaneceres. El pueblo cansado de ello, se revela, pero los gobernantes no solo hacen oídos sordos, sino justifican la perversidad.

Dentro de todo este maremágnum, una grata noticia: La UNAM, la Universidad de la Nación, está considerada entre las 100 mejores del mundo y un primerísimo lugar en el ámbito Iberoamericano. Ello es verdaderamente grato y satisfactorio y, sin duda nos enorgullece a todos sin excepción; dirigentes, ciudadanos, jóvenes y en general toda la población debe aplaudir a la preclara Institución, que realiza las tareas de investigación más importantes del país, se encarga de la formación esmerada de profesionistas y es la principal difusora de la cultura.

Tal hecho no debe pasar desapercibido; un gran Rector, un señor prudente, capaz y cuidadoso es quien encabeza hoy por hoy a nuestra Alma Máter. El Dr. Enrique Graue Wiechers, ha mostrado el acierto de haber sido reelecto y debe ser motivo de reconocimiento nacional; sus virtudes son múltiples, su talento no tiene precedentes. Es digno de homenaje y reverencia y, sin duda nos debemos unir para brindarle una ovación histórica.

No debemos olvidar que la UNAM está participando con gran sentido de responsabilidad en estos tiempos tan complicado que atravesamos, como lo es la pandemia que nos aqueja. ¡Enhorabuena! a nuestra Máxima Casa de Estudios y a su inigualable y magnífico Rector.