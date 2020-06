Si le dan otro botellazo a Kemper… vamos a devolverle a la reina de Holanda, a su súbdito en bolsita

No se si reír, llorar o ponerme a rezar, la fiscalía hará una reconstrucción de hechos en el caso Christian Chávez con su novio, Maico Kemper para el el proceso en contra del cantante y Máxima, la reina de Holanda va a decir: “¿O sea, le van a volver a dar otro botellazo a mi súbdito?”. Pobre hombre, si se lo siguen descontando van a acabar regresándolo a Holanda en bolsita. Espero que la reconstrucción de los hechos sea con botellas de azúcar porque donde le den con la botella de tequila, ni creo que lo aguante ni que quede de pie o siquiera carburand

Como los tribunales están cerrados, quien da y quita que en ese inter se enfrían las cosas y ya para cuando acabe la pandemia chance y el exRbd y el güerito hasta se reconciliaron en su amor y pasión apache, y se perdonaron (eso sí, el botellazo no se lo quita ni Dios Padre).

Tania Ruiz sí está muy guapa pero muñecas hay mil millones en el mundo y no piden tanto como ella le pedía a nuestro expresidente Enrique Peña Nieto.

Tania Ruiz se dio cuenta que no es lo mismo Enrique Peña Nieto dos años después, sin el poder presidencial, conservará siempre su título pero los centavitos no son los mismos.

Que feo que la rubia acapare titulares: “Lo dejó por codo”, por muy linda que esté Tania, chulas hay mil y un expresidente puede tener las muñecas que quiera, sin hijas de 6 años y que no pidan tantos regalos como la Ruiz, que a lo mejor se le hizo poco lo que le daba EPN, tal vez lo que quería es andar trepada en el 787, el avión presidencial, que arriba de ese avión, lo único que existe son los aviones de la NASA.

La fantasía que le ocurrió en la realidad a Merle Uribe con Diego Armando Maradona, hoy en día sería excusa para una demanda multimillonaria contra el astro argentino

Merle Uribe dijo que en la mejor época de Maradona, en México 86, él la mandó buscar al confundirla con La Chiquitibum, dijo: -Búsquenla y preséntenmela, Merle dice: “Maradona era el Dios, 3 veces me buscó, me hizo el amor como nadie y y me dijo adios”.

Si dice que Maradona es el mejor, lo es porque ella conoció íntimamente a toda la selección Mexicana, eso quiere decir que Diego Armando es un semental. Qué bueno que Merle lo vivió y puede contarlo porque eso de: -Me buscó, me llevó, me hizo el amor y me dijo adiós- hoy en día es imposible que pase porque, o te graban incluso dentro de tu casa, o si respiras o te echas un pedo, los micrófonos son tan sensibles que registran hasta los olores por lo que tienes que pedir perdón: -Ay se me escapó uno-. Hoy en día el astro argentino hubiera, por lo mismo, sido culpable de acoso sexual y ni me imagino en cuanto le hubiera salido la demanda.