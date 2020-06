Las fiestas que necesitamos; un sonidero y el COVID-19

Pasó a amolar a muchos en el mundo, en el país el COVID-19. Personas que viven al día para poder comer o solventar los gastos familias; restauranteros y los que dependen de los espectáculos y entretenimiento fueron los que recibieron el golpe más fuerte, económicamente hablando.

De quienes vivén con lo que pueden obtener al día ni siquiera hablamos, son el grueso de la población; ellos no pueden hacer nada desde la “sana distancia” de su casa. Rubén Tenorio es uno de estos hombres, padres de familia, que dependían únicamente de que en el pueblo de Santa María Tulpetlac (lugar donde vive con su familia) se organizaran las fiestas encomendadas a los santos patronos, tan siquiera una pequeña reunión, y nada. Nada que pudiera sacar a flote nuevamente su negocio “Sonidero Santa Martha”.

“Ya tanto tiempo nos tienen encerrados que ya uno ni se acuerda de cómo caminar” comenta sarcásticamente a mi pregunta, la cual lo hace reflexionar de todo lo que pensó al comenzar la cuarentena: “yo creía que este pedo nada más iba a durar tantito. Hasta dije ‘Bueno, me tomo tantitas vacaciones y ya’, pero no, ya duró y no veo cuando va a terminar”.

Me dice, preocupado, que se hizo de varios aditamentos para poder ir mejor preparado a las fiestas comunales cercanas. Además, muchos pueblos colindantes ya tenían confirmado su asistencia, del cual tuvieron que prescindir debido a la cuarentena: “Veinte, veinte fiestas que ya tenía programadas y todos se echaron para atrás. Y ya nos habíamos hecho de equipo nuevo, para ir preparado, que se escuchara suave, porque yo tengo una bocina que ya estaba medio rota y se notaba cuando subía los bajos; todo para nada ahora, ya gasté mucho”.

Un proyecto frustrado, con valor de 15 mil pesos fue lo que le dejó esta enfermedad, del cual Rubén aún no se encuentra convencido de que exista y que le vaya a hacer daño a la gente, para él su trabajo es importante, porque este no le va a dejar sin comer, ni dejará de proveer todo lo que sus dos hijas y su esposa requieren. “No creo que exista, la neta nada más he escuchado rumores de viejas chismosas. Mi esposa ques’que se enteró de un familiar que se enfermó pero, aquí en el pueblo no ha pasado nada, nada más nos quitan porque la sana distancia, pero ¿y qué voy a comer? Ni modos que aire”.

Tras 25 años continuos, “Sonidero Santa Martha” ha desplegado su equipo en las fiestas patronales de por su casa para animar las reuniones y las fiestas; él era el siempre indicado, con el que podían contar porque estaba antes la comunidad a otro compromiso que se tuviera. Me muestra el equipo adquirido, un bafle tipo Cerwin L36, el cual amablemente enciende para mí.

“Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio…” canta don Rubén mientras escucho los potentes bajos haciendo vibrar todo el camión donde transporta su equipo. La llaman cariñosamente así como su madre, razón adecuada para nombrar también a su Sonidero. Cómo barco que zarpa a lugares extraños, cada fin de semana “La Martha” iba en busca de nuevas aventuras, personas a quien alegrar con música. Que bailen y se diviertan mientras se pueda escuchar, hasta las 3 de la mañana que era la hora indicada para irse.

Ahora ya no marcha, el camión es un modelo antiguo del cual no conozco más que su fabricante, Dodge. Ahora se tiene que dar mantenimiento constante porque si no sus engranes se puede pegar. “No, este camión tiene que moverse constante, a veces lo movemos pero, también gasta gasolina ¿De dónde voy a sacar si no puedo trabajar, dime?” afirma furioso.

Ahora, su esposa es quien, vendiendo quesadillas por las noches, lo apoya económicamente para seguir a flote. En sus ojos se nota la rabia, que le da en el ego saberse inútil y tan solo poder ayudar con la vendimia, cosa que “no nació para hacer”.

Sin prisa ni calma, Don Rubén espera a que esto termine, a que pueda seguir nuevamente con sus fiestas, que algunos de los que se retractaron vuelvan a proponerle un trato. Espera con música de fondo, un equipo nuevo, y un poco de esperanza en el corazón.