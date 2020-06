Horóscopos de Yamarash para este martes 16 de junio

VIRGO

(agosto23/septiembre 22)

Las condiciones se empiezan a modificar, habrá un cambio necesario. Una persona del pasado te vuelve a buscar. Ser diplomático habla muy bien de tu educación. La buena voluntad de servir genera la bendición del porvenir. Tus habilidades hacen que todo lo hagas de manera sencilla.

LIBRA

(Septiembre 23/ octubre22)

Estas dispuesto a dar sin reproches. El lado más bondadoso sale a relucir. Una sorpresa te llena de mucha alegría. Tendras que mostrar que has aprendido del pasado. Saturno invade con su energía para derrotar las adversidades. No dejes de hacer oración te va ayudar tu poder superior.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Estas por superar un problema. No te detengas ante detalles tienes que lograrlo. Tu lado más romántico flecha el corazón de tu pretendiente. Las circunstancias se acomodan para favorecer con trabajo. No te involucres en asuntos que no te interesan o te vas a meter en problemas.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Las probabilidades están incrementando para estar con la persona ideal. Desahoga los pagos antes de gastar en cosas innecesarias. Cuidado con el paladar anda muy antojadiso. Si no te concentras vas a fallar y tener que corregir un documento muy importante.