El poder lo quiere Felipe

Llegó el tan esperado 15 de Junio donde todos pensaron que todas las actividades regresarían a la normalidad, los gimnasios, centros comerciales, conciertos, oficinas y más abrirían como de costumbre pero la realidad fue completamente distinta en medio de una gran desinformación de lo que en verdad está sucediendo en nuestro país.

En medio de una lucha de poder por obtener el registro de un partido lleno de mañanas Felipe Calderón organiza de manera desesperada marchas en automóviles que puedan confundir a unos cuantos incautos que él es la mejor opción para regresar al poder con su partido México Libre cuando sabemos que es todo lo contrario.

Qué me dirías si te aseguro que con los 153 mil millones de pesos que se gastaron en el famoso monumento “Estela de Luz” para festejar el Bicentenario de la Independencia de este país en el 2010 se podrían construir más de 75 mil departamentos de lujo en la Ciudad de México y se podrían acondicionar cientos de hospitales a nivel nacional.

Los intereses de unos cuantos me han dejado en claro que su interés no es gobernar el país con decoro al contrario; lo que intentan es tratar de exprimir lo más que se pueda a la nación por encima de quien se les ponga enfrente y es ahí donde me llama de sobremanera la atención darme cuenta que las manifestaciones contra el presidente electo son constantes y nadie en el 2010 hizo algo para detener el gasto tan absurdo que se generó para celebrar el Bicentenario del país que más que festejos fue el saqueo más absurdo a la nación.

Si ponemos en contexto que la Estafa Maestra fueron casi 8 mil millones de pesos el equivalente a los impuestos que pagó Walmart hace unos días a la nación; tan solo ponte a pensar que este tipo de sorpresitas eran a las que nos tenía acostumbrado Felipe Calderón y compañía donde nadie hizo nada por detenerlos.

¿Por qué le nació el nacionalismo de la noche a la mañana a cientos de mexicanos que hoy están desesperados por ver terminar el sexenio a Andrés Manuel López Obrador?

El pleito por el poder está comenzando a dar sus primeros golpes que desestabilizarán a la nación en los siguientes años y por más que aseguren todo estará bajo control habrán muchos intereses de por medio que pretenderán apagar el entusiasmo que en algún momento compartieron candidatos para proteger a la nación como el ya difunto Luis Donaldo Colosio.

Se acordarán de mi cuando cientos de personas saldrán a manifestarse y algunos grupos de choque actúen contra ellos para manchar el sexenio del actual presidente.

Falta poco para que algunos locos quieran el poder de regreso y hagan hasta lo imposible por lograrlo.