Ya pasó lo más difícil del Covid-19: AMLO

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió un informe en donde explicó que el país ya dejó atrás la etapa más difícil de la pandemia del coronavirus, aseguró que los mexicanos aprendieron a cuidarse, por lo que hizo un llamado a salir, sin dejar las medidas de higiene.

Recordó que de no tomar las prevenciones, entre marzo y abril, la pandemia hubiera rebasado al Valle de México por no tener las camas necesarias.

“Hubiéramos requerido de entre cuatro mil 700 camas de terapia intensiva, para el Valle de México, y a nivel nacional tenía tres mil 552 en todo el país. No íbamos a poder a atender a enfermos graves ni contar con ventiladores para intubar”, dijo. Apuntó que no sólo fue ampliar la infraestructura hospitalaria en estos más de tres meses: “fue contar con especialistas, con médicos, con enfermeras, porque no era tener más camas con ventiladores, sino también se iban a operar esos equipos, y a atender a los enfermos en terapia intensiva”.

Fueron contratados tres mil 936 especialistas para terapia intensiva, médicos generales siete mil 819, enfermeras especialistas mil 435 y enfermeras generales 19 mil 350 y entre camilleros, cocineros y radiólogos y afanadores 13 mil 489. En total suman 46 mil 29, informó Andrés Manuel López Obrador.

En la nueva etapa, ya todas los ciudadanos están capacitados y se saben cuidar: “Ahora vamos a poder salir a la calle y vamos a realizar nuestras actividades como siempre.

“Vamos a sentirnos seguros, y no tener miedo, no actuar con temores, porque ya sabemos que debemos mantener la sana distancia, la higiene personal, pero ya es un asunto de nosotros, ahora sí recobremos nuestra libertad y actuemos con criterio y vamos a cuidarnos a nosotros mismos”, agregó.