Horóscopos de Yamarash para este lunes 15 de junio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en Aries, usa extracto de mandrágora para despertar pasiones.

ARIES

(marzo21/abril20)

Entabla con empatía y entusiasmo una conversación para que fluya una relación. Va a suceder tal y como deseas solo debes decretar al universo. La fuerza del destino llega para convertirlo en una realidad. La voluntad es el comienzo para generar trabajo. Siente como todo se va a dando de manera esporádica solo por confiar en tu poder superior.

TAURO

(abril21/mayo21)

El espíritu emprendedor se manifiesta para realizar las mejores voluntades y vencer los desafíos. El latir de tu corazón se acelera al escuchar solo su voz solo dejate llevar. Los gustos se van definiendo y es momento de ir construyendo para lograr tu felicidad. No dudes en tus capacidades. Ve pagando las deudas para ir saliendo de improvistos.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

La influencia de jupiter pone alerta tus sentidos de un riesgo o un peligro sigue tus instintos para ponerte alerta. No seas quisquilloso y decídete en expresar lo que sientes para congeniar y consolidar una bonita relación. El mayor reto es ahora no descuidarse para no contagiarte. Tu inteligencia genera entradas de dinero.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Los rayos del sol iluminan los senderos para que tomes desiciones productivas bien remuneradas. El reflejo de tus emosiones se proyecta en el color del aura. Muestra las habilidades y capacidades para solucionar problemas. No dejes que lo detalles logren desmotivar y aférrate.

LEO

(julio23/agosto22)

Una nueva persona llega a dar alegría a los próximos días. Debes mostrar tu mejor sonrisa si deseas traer oportunidad. Solo los pensamientos positivos traen la suerte. No dejes que las confusiones te perturben ve aclarando los pensamientos con meditación. Las estrellas proyectan la mejor versión de ti.

VIRGO (agosto23/septiembre 22) Los inconvenientes ponen a prueba tu destreza mental. No te agobies y pon acción a lo que debes hacer para solucionar lo que te está afectando. Es un momento clave para cambiar el rumbo de tu suerte. Las buenas acciones aseguran el DHARMA para que te siga llendo bien. LIBRA (Septiembre 23/ octubre22) Tu disposición para integrarte a la nueva normalidad debe de implicar las mayores medidas de higiene ya que de esto depende tu salud e integridad. El impacto de Saturno pone a relucir tu lado más carismático y agradable haciendo que tus relaciones fluyan de manera muy amena. ESCORPIO (octubre23/noviembre21) Todo esfuerzo que apliques será muy notorio gracias a Júpiter quien ejerce mayor fuerza en sus órbitas haciendo que su energía atraiga vigor haciendo todo posible en lo que deseas y quieres. Serán momentos de mucha lucidez y conciencia para definir lo que tanto deseas hacer. SAGITARIO (noviembre22/diciembre21) El magnetismo de marte atrae el libido para seducir y entablar romances. Asegura bien tus pertenencias ay posibilidades de perdidas. Administra bien el dinero o vas a tener dificultades económicas.

CAPRICORNIO (diciembre22/enero20) No te confíes o vas a ponerte en riesgo. Estas en una etapa donde debes de ponerte muchas atenciones y cuidados. No te acelere y deja que el tiempo te ponga en el mejor momento. Una oración poder superior ayuda a que suceda un milagro. ACUARIO (enero21/febrero19) Un suceso inesperado hace un cambio de planes. Modifica tu temperamento o te vas a meter en un problema. Lo que piensas lo vas atraer. La ansiedad solo la modificas meditando. Solo si estás seguro de ti será una realidad. Un golpe de suerte hace que llegue una oportunidad. PISCIS (febrero20/marzo20)

No desafíes los riesgos del virus a un están presentes. Una persona especial llega para conquistarte. Relájate tu poder superior no te olvida te va ayudar. Tu acciones va hablar por si solas. Tu inteligencia es tu pieza clave para generar dinero.