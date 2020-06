El EdoMex rebasado por el Covid

No hay para cuando se aplane o baje la curva de contagios, hasta el titular del sector salud, ya dio positivo

Por: Amado Camacho

ESTADO DE MÉXICO.–Mientras las autoridades anuncian que más de 16 estados iniciaran actividades hoy , por tener semáforo naranja, aunado a que la mayoría de los mexicanos les urge reiniciar sus actividades ya que la situación económica es más que caótica e insostenible en sus hogares por la falta de dinero, En el Estado de México de Alfredo del Mazó los casos de Covid-19 han aumentado y las autoridades sanitarias no dan las cifras reales.

No hay para cuando se aplane o baje la curva de contagios , hasta el titular del sector salud del Estado de México, Gabriel O Shea Cuevas ya dio positivo, por lo que está en tratamiento médico. Las cifras no coinciden con las emitidas, están maquilladas, tan solo y son resultados extraoficiales en Naucalpan del 19 al 25 de mayo (en tan solo siete días), se registraron 330 defunciones. En repetidas ocasiones hemos señalado en estos comentarios que los hospitales locales no se han dado abasto para atender la demanda de la nueva pandemia.

Desde el inicio del coronavirus tanto autoridades y sobre todo la población no prestaron la atención debida a las medidas sanitarias y tal parece que a muchos les importó un cacahuate lo que ha propiciado que pasan días y meses y el contagio está latente y lo peor del caso es que no hay ni medicamentos mucho menos la vacuna para enfrentar el padecimiento. Varias colonias de Naucalpan se han convertido en focos de contaminación, la gente lleva su vida como si nada, negocios de no indispensable no guardaron la cuarentena y los tianguis y los ambulantes, retaron a la administración municipal que preside Patricia Durán hasta llegar al enfrentamiento, alejando que de eso viven y es su ingreso diario, si no venden no comen, manifestaban. Habitantes acusan que casos hay muchos, como en el paradero del Metro en Cuatro Caminos, o el tianguis de la cabecera municipal, pero también mencionan que un reconocido líder de los comerciantes murió a consecuencia del Covid-19. Cabe señalar que la nueva normalidad a la que se hace mencion es continuar por bienestar de uno mismo con su sana distancia, usar tapaboca y sobre todo quedarse en casa.