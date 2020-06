La villana en Rubí

Like

LA EXGARIBALDI REGRESA A LA PANTALLA CHICA COMO UNA PERIODISTA QUE REVELARÁ HISTORIAS COMPROMETEDORAS, EN ESTE NUEVO DRAMA

La actriz mexicana, quien fuera integrante del grupo Garibaldi, está de vuelta a las telenovelas con un personaje fuera de serie. Y es que la actriz interpretará a Queca, una periodista y coleccionista de pelucas que hace hasta lo imposible por revelar la vida y obra de los más adinerados del país, incluyendo los amantes de Rubí, quien es interpretada por Camila Sodi.

“Estoy feliz con este personaje de Queca, le pedí mucho a Diosito que me lo pusiera. Yo ví la telenovela Rubí hace tiempo y ahora no puedo creer que esté trabajando en la producción. Mi personaje, Queca es una periodista muy extravagante, me encanta su ropa, sus pelucas, la verdad la pasé de maravilla haciendo este papel”, dijo en exclusiva para Grupo Cantón.

En esta nueva historia se hablará del pasado de Rubí, pero también de su presente prometedor, en donde Paola Toyos estará acompañada de un gran elenco: José Ron, Camila Sodi, Rodrigo Guirao Díaz, Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, entre otros.