Fidelidad aguilucha

EL DELANTERO YUCATECO ASEGURA QUE NO JUGARÍA EN CHIVAS, PUES SU AMOR POR LOS CREMAS ES INCONDICIONAL; ALABA A FEDERICO VIÑAS

Ciudad de México.- Henry Martín es un tipo vacilador, que todo el tiempo sonríe y, aunque sus palabras son cortas, más bien monosílabos, cuando lo ponen en aprietos sale al paso con respuestas que por supuesto aumentan más su idilio con los americanistas. Y es que el delantero, quien se ha convertido en el mejor anotador mexicano del América, ante aquella pregunta con cierta jiribilla, respecto a si jugaría con Chivas, antepone el amor por el crema.

“No, yo creo que no. Es muy complicada esta situación de hablar, porque son dos clubes grandes, el archirrival. Es muy difícil que un jugador piense en irse para allá, porque no es así, uno ama este club y no piensa en irse para allá. Mi respuesta sería no”.

PARECIDOS

Con la baja de Nicolás Castillo, y la probable salida de Roger Martínez, aunque éste de por sí ha sido más bien ocupado por Miguel Herrera por los costados, el escenario podría estar dispuesto para ver la dupla Henry-Federico Viñas, para quien Martín sólo tiene buenos comentarios.

“A Viñas lo considero un delantero muy importante para el equipo, es un jugador que es nato lo que tiene, más o menos como lo que me sucedió. Él de la nada sale, le dan la oportunidad y la aprovecha.

“El hambre de ser alguien lo demuestra en la cancha. Contagiarse de la calidad que tiene como jugador y persona hace que seamos buenos compañeros, y nos entendemos bien jugando juntos, eso hace que la dupla sea mejor aún. Esperemos que este torneo nos vaya mejor todavía”.

LO QUE VIENE

Entrenamientos individuales, luego grupales, pero siempre priorizando las medidas sanitarias por aquello del Covid-19, y cuando ruede el balón, estadios vacíos, para el atacante del cuadro citadino lo que les toca es aclimatarse.

“Tenemos que adaptarnos, normalmente en diciembre nos pasa lo mismo, no tenemos mucho tiempo para hacer pretemporada y tenemos que estar listos.

No hay muchos partidos, no hay entrenamiento en playa, pero con los trabajos que nos pondrá Giber (Becerra) estaremos listos. “En realidad cuando estamos dentro de la cancha y el juego está activo, no escuchamos mucho los sonidos de afuera, nos concentramos en la pelota, solamente cuando hay una pausa te das cuenta de la magnitud en lo que estás”.