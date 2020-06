Famosos y estado mayor, en fraude de factureros

Pide a la gente que fue sorprendida utilizando este esquema que regularice su situación

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó que se tomarán acciones legales contra los emisores de facturas falsas y que mandarán avisos a los contribuyentes para que regularicen su situación.

El mandatario aseveró que hay contribuyentes que ya buscan ponerse al corriente tras presentas facturas falsas. Acusó que las empresas factureras tuvieron su apogeo en los últimos años y que la emisión de facturas falsas, tipificado como delito de crimen organizado, se volvió un mecanismo de la corrupción gubernamental, pues no sólo se beneficiaron particulares, sino funcionarios. “Es increíble que para gel, para moco de elefante, cien mil pesos o servicio de internet, siete millones de pesos, nada más en un viaje y estoy seguro que esto no se daba a conocer arriba o no se daban cuenta, esto era la administración que tenían ahí y eran facturas apócrifas, falsas en Presidencia”.

Dijo que en el fraude cometido con facturas falsas en los últimos diez años es por miles de millones de pesos “de personas que se dejaban engañar con estos mecanismos para no pagar los impuestos. Si tenían que pagar un millón, les decían entréganos cien mil y nosotros te resolvemos. Entonces había una mecánica de extender facturas falsas y estos factureros que tenían despachos se hicieron muy ricos y ahora dejan a miles de contribuyentes con este problema. Durante los últimos cinco años de la administración de Enrique Peña Nieto la falsificación de facturas aumentó 21 veces, hasta llegar a casi nueve millones de facturas falsas expedidas, denunció (en su momento) la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat.

La funcionaria explicó que para que se llegara a este nivel tan crítico tenía que tener “la anuencia de muchos poderes”, incluyendo las altas esferas del Gobierno Federal. Para generar un ambiente de evasión fiscal tan amplio implicó que “todos tenían conocimiento”, expuso la funcionaria federal.