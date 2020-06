Transporte público, nicho de contagios

El infectólogo dijo que si la mayoría usáramos cubrebocas podríamos dominar coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- El infectólogo y excomisionado Nacional para la Prevención y Control de la Influenza en México, Alejandro Macías, manifestó basado en un modelo que publicó en Twitter, que si la mayoría usáramos cubrebocas podríamos dominar la Covid- 19 con solo agregar un poco de distanciamiento social.

“Para México, vale la pena intentarlo. Estamos volviendo a la normalidad de manera un tanto atropellada”, dijo.

Macías señaló que de acuerdo con estudios recientes, el Coronavirus se transmite a larga distancia de hasta 5 o 6 metros, por eso es importante el uso de la mascarilla o cubrebocas.

El infectólogo, confirmó que el que no use cubrebocas en el transporte público se la está jugando y está poniendo en riesgo a los demás.

“El metro es un lugar súper peligroso, por lo que como es un lugar a veces sin ventilación, puedes infectarte muy rápido, si un portador de Covid- 19 sube a un vagón y tose, tu puedes llegar a respirar sin cubrebocas hasta mil virus en 10 minutos, pero con un cubrebocas sencillo esos lo podrías reducir y no contagiarte”, expuso.

Dejo en claro, que “en este momento es más peligroso el transporte público que una sala de terapia intensiva con pacientes de Covid-19, ya que por lo menos la segunda esta ventilada, y la primera no, por lo que los transportes van a ser el fermento para que crezcan los casos en todo el país, vas a llegar a las oficinas y a tu casa y podrías enfermar a muchas personas con tu ropa o tú mismo sino tienes síntomas”.

Macías señaló que en la curva de la epidemia aún estamos subiendo, hasta que haya dos semanas de estabilidad podremos decir que estamos llegando a la cúspide, las muertes registradas son solo una fracción de las muertes verdaderas, directas e indirectas.

Afirmó que hay muertes indirectas como la del motociclista que tiene un accidente y no recibe la atención médica oportuna por no haber médicos porque todos atienden la Covid- 19 y también hay decesos directos que no están registrados como Covid, aunque la razón si fuera esa.

“Éste virus llegó para quedarse, mientras no haya vacuna tendremos que acostumbrarnos, la única defensa es el cubrebocas, ventilar y tener buena condición física”, dijo.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pronosticó que el pico de contagios de Coronavirus se registraría esta semana que viene en México, mientras que la epidemia permanecería en algunas zonas en octubre y una posible segunda oleada se registraría hacia finales de año.