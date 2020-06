Proyecciones por Covid, se mantienen

CIUDAD DE MÉXICO.– Las proyecciones hechas por Gobierno de la Ciudad de México al principio de la pandemia no han sido rebasadas, aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en lo que se refiere a contagios y hospitalizaciones de enfermos por Covid.

Al presentar la gráfica realizada por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), señaló que aun cuando hasta este miércoles el número de defunciones por la enfermedad era de 4 mil 106, la capital se ha mantenido al margen de lo previsto.

“Hasta ahora así es, eso no quiere decir que en los siguientes días pueda sobrepasarse, pero fue un modelo que se trabajó desde principios del mes de marzo, se estuvo también en coordinación con los grupos de Conacyt, los tienen otro modelo y estuvimos en constante coordinación y comunicación y hasta el momento este es el modelo que ha tenido algunos ajustes pero que en general no se ha sobrepasado, ahora obviamente lo que estamos esperando en los siguientes días es que pueda haber una disminución particularmente, de los hospitalizados no intubados que es ahí donde no hemos tenido una reducción importante”, dijo.

Explicó, en conferencia de prensa, que en la capital el nivel de contagios disminuye lentamente porque éste se ha dado de uno a uno, además de que la disponibilidad de camas no desciende como se esperaba, debido a que las personas llegan antes al hospital para su atención y su estancia no se prolonga.

“Lo que ocurrió hace 15 días, se muestra hoy en la Ciudad de México, hay un retraso precisamente por cómo se da el contagio del virus. Entonces, nosotros pensamos que está disminuyendo, pero disminuye muy lentamente, dada esta tasa de contagios”, añadió.