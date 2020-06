Por escéptica, sufrió por el Coronavirus

“No nos aliviamos totalmente, nos quedamos con muchas secuelas, como dolor de cabeza, diarrea, agitación para caminar”.

CDMX. Antes de que se contagiara, Norma Carina García Zúñiga no creía en el Covid-19, al pensar que se trataba de una estrategia de las autoridades para desviar la atención por la inseguridad y la situación económica. Sin embargo, después de que 17 personas celebraron el Día de las Madres el 10 de mayo en la colonia Nopalera, alcaldía de Tláhuac, Norma, creyó en el coronavirus y pide a quienes aún se mantienen incrédulos, no jugar con la muerte, porque algunos pueden no vivir para contarlo.

Norma Carina García de 34 años de edad, estudia la preparatoria y su anhelo es prepararse en derecho tributario, pues dice que nunca es tarde para hacerlo, pero reconoce que por no creer en el coronavirus, relajó las medidas sanitarias, no mantuvo la santa distancia y por poco no vive para contarlo. Todo empezó el 10 de mayo con la celebración del Día de las Madres.

—¿Cuándo empezaste a sentir los síntomas del coronavirus?

Yo comencé a empeorar el 21 de mayo, sin embargo, un día después del Día de las Madres, empecé con la presión baja e irritación en la garganta, pasaron los días y empeoré por lo que decidí acudir al doctor. Fue una doctora quien después de revisarme descartó que tuviera el coronavirus, diciendo que se trataba de una fuerte infección de garganta y de los riñones.

—¿Te convenció el diagnóstico de la doctora?

Para nada, porque después de recetarme aspirinas e inyecciones, el mal se detuvo un poco, pero después arreció, al grado que ni siquiera podía caminar, ni respirar. Durante el tiempo en que estuve tomando los medicamentos recetados por la doctora, se me empezó a bajar la presión y tenía dolor en el cuerpo, y yo no sufro de eso ni de ninguna otra enfermedad.

—¿Es decir, qué tu no padeces de ninguna enfermedad?

Hace 15 años me detectaron cáncer de ovario, tenía mis defensas bajas, pero nunca había sentido un dolor tan intenso como el que empecé a tener: tos seca, gripa, cuerpo cortado, dolor de pecho y problemas para caminar y respirar. Entonces mi salud empeoró y fue cuando mis familiares me llevaron al hospital, de inmediato me pusieron oxígeno para estabilizarme. Estuve hospitalizada tres días.

—¿En qué parte de la Ciudad de México vives?

En la colonia Nopalera, alcaldía de Tláhuac.

—¿Alguien más de tus familiares obtuvieron el virus?

Mi prima, su tía, su mamá.

—¿Cómo pasó?

Fue una reunión por el 10 de mayo, pero el 11 fuimos a visitar a unos familiares y a partir de ahí nos empezamos a sentir mal.

—En la reunión del 10 de mayo, ¿cuántas personas estuvieron y cuántas se contagiaron?

Estábamos alrededor de 17 personas y seis fuimos contagiados, aunque unos fueron diagnosticados con el virus y otros hasta después de diez días. Empecé a preocuparme cuando me faltaba el aire y tenía dificultades para caminar, mi salud empeoraba cada día que pasaba, por lo que fui llevada al hospital para recibir oxígeno.

—¿Te intubaron?

No me llegaron a intubar, solo me colocaron oxígeno y fue suficiente para empezar a mejorar.

—Antes de que te diera el coronavirus, ¿creías en él?

La verdad, no.

—¿Qué creías?

Yo creía que era político, que era para un llevar a cabo un cambio drástico en nuestro país en materia económica o política.

—¿Qué mensaje les darías a quienes se mantienen escépticos?

Que la verdad hagan caso a la sana distancia, que se cuiden, que apliquen todas las medidas de sanidad e higiene, porque es una enfermedad horrible, sientes que te mueres por ese virus. Sientes la muerte.