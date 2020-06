VALOR CIVIL

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

elb@unam.mx

DE PRONTO, SIN FALTAR A LA RAZÓN, SE PROTESTA POR LA…

…muerte de un joven en Jalisco, a causa de la violencia policiaca; la muerte de Giovani López en manos de torpes y asesinos policías, ha provocado una reacción en nuestro país de características similares a lo que sucede en Estados Unidos con la muerte de George Floyd.

La indignación está totalmente justificada, el castigo a los culpables legítimamente solicitado, pero es claro que tampoco podemos perder de vista que la muerte de Giovani López pueda ser utilizada como pretexto político, para derrocar al gobernador jalisciense.

Indigna la muerte de cualquier mexicano, nos hace sentir lacerados ante la sistemática violencia de los hombres de la ley, quienes por regla general están incapacitados para contener las protestas que se vuelven violentas, más aún cuando se incrustan en ella elementos que sin duda, debidamente “pagados”, pretenden el caos y crear un ambiente de terror.

Lo que no debemos dudar, es que esos infiltrados en las manifestaciones son conocidos, se sabe su nombre, donde viven y quien los patrocina; lo que no entendemos es ¿por qué los gobiernos no actúan en contra de esos “salvajes”?, que no son sino perversos terroristas que pretenden acabar con la poca y casi inexistente paz social.

Nos Preocupa la muerte de Giovani López, como la de gran cantidad de mexicanos que por los impresentables policías, insistimos, han perecido en todo el territorio nacional, Veracruz, Tijuana, e infinidad de sitios han sido testigos de casos parecidos al de Giovani.