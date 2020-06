Pide AMLO vencer miedos

Por: LIZBETH ÁLVAREZ MARTÍNEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expuso que la gente debe vencer su miedo de salir a la calle por la pandemia de Covid-19, porque hace falta que ya se regrese a la normalidad.

Durante La Mañanera, puntualizó que se debe “buscar el equilibrio, ser muy responsables con la atención a la pandemia, no decir ya no hay peligro, ya no hay riesgo y exponernos. No, vamos a seguir pendientes, cuidándonos”.

López Obrador afirmó que “nos hace falta que haya pues ya normalidad, no solo en la frontera (de México con Estados Unidos), sino en todos lados”.

El mandatario indicó que desde el inicio, el gobierno no ha utilizado medidas de prohibición, sino que busca “convencer, que sea voluntario. Ahora que ya comenzó el proceso de reapertura hacia la nueva normalidad, lo mismo, que no sea la autoridad, sino que cada uno de nosotros podamos actuar con libertad”.

De acuerdo con el presidente, “ha pasado mucho tiempo con el confinamiento y hay temor a salir. No solo es porque se prohíba, se diga que estamos en semáforo rojo, sino también hay muchos que no tienen que salir”.

Sin embargo, dijo, “hay que salir poco a poco, con cuidado, a ejercer nuestra libertad y desde luego siendo respetuosos del que no tiene necesidad de salir y está haciendo su trabajo en su casa, porque lo puede hacer”.

“Tenemos que ir saliendo porque hay mucha gente, millones de mexicanos que viven al día. Entonces, con equilibrio, a cuidar nuestra salud y poco a poco avanzar hacia la nueva normalidad”, señaló.

Es por eso que ha reanudado sus giras. Explicó que “yo me podría quedar aquí con la sana distancia, como he venido haciendo(…) y podría yo desde aquí, desde la capital, seguir gobernando, pero es importante, aunque no haya un mitin o una concentración, aunque nos cuidemos, aunque estemos en Sonora 30, 40, pero se sabe que estuvimos en Hermosillo, se sabe que estuvimos allá”.

Hasta este 10 de junio, México registró 129 mil 184 casos de Covid-19 y 15 mil 357 defunciones por la enfermedad.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell reconoció que el pasado miércoles hay un exceso de casos proyectados para la región del Valle de México, así como para las hospitalizaciones de terapia intensiva.