Horóscopos de Yamarash para este viernes 12 de junio

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en Piscis,usa incienso de romero para limpiar de daño.

ARIES

(marzo21/abril20)

Se más coherente en lo que haces te estas saliendo de contexto. La demora será una prueba de paciencia. La conducta muestra tu educación. A un es buen momento para retomar una actividad que descuidarse. La fuerza de tu fe hace que todo sea posible. Fomenta el amor con detalles

TAURO

(abril21/mayo21)

Incrementa tu esfuerzo y verás reflejado buenas ganancias. Tu espíritu se llena de una vibra especial que te congenia con la persona indicada. Los mayores retos provienen de los momentos difíciles. Cultiva la habilidad mental leyendo un libro. El debate sobre un tema polémico pone a prueba tu criterio.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

Te flecha la química y atracción no pares seduciendo y va a suceder eso tan importante. La energía luminosa de tu ser te lleva al camino ideal para triunfar. La voluntad es el paso para emprender. Una manera acertada de resolver solo si aplicas la inteligencia. Toma en cuenta los pendientes para ya resolverlos.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

El impacto de Saturno te hace más habilidoso para salir de apuros. Se enciende la pasion y el deseo para despertar pasiones. La nobleza es una linda expresión de tu alma. Reflejas tu estado emocional con el color de tu aura. Sigue incrementando más conocimientos para volverte más sabio.

LEO

(julio23/agosto22)

Interpreta de la mejor manera lo que te está sucediendo para dejarlo atrás. No te agobies por lo que no está en tus manos y mejor encomiendalo a tu ser superior. La manera en que te expreses será determinante para tomarte en cuenta. Que no te importe el que dirán tu define tus preferencias.

VIRGO

(agosto23/septiembre 22)

Das a notar las mejores cualidades. Estas radiando la mejor version de ti. No dejes que la flojera invada tu tiempo o se va ir sin hacer nada. Imponer un mejor destino haciendo actividades más productivas. Desarrollas una estrategia funcional para generar trabajo.

LIBRA

(Septiembre 23/ octubre22)

Te invade la alegría que contagias a los más allegados. Vas decir lo que sientes por que Venus te llena de amor. Detectas un defecto de carácter que ya te esta ocasionando un problema. Para llegar más lejos debes ser perseverante no te derrotes.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

El efecto del universo produce una sensación de motivación para luchar por lo que tanto quieres. La manera clara de expresar será detonante para una buena negociación. Entre más tranquilo más pronto llega un cambio. Cuida la alimentación los gustos en exceso deterioran la salud.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Deja que las condiciones se vayan acomodando. Una nueva amistad es estratégica para relacionarte en un trabajo o negocio. La fuerza de jupiter te hace vencer las deudas económicas. Sigue con el mismo ritmo y pronto obtendrás más ingresos. Los intentos no son en vano.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

No pienses que es tarde a un ay tiempo lo más importante es conservar las medidas de sanidad para no enfermar. Inesperadamente un suceso te llena de felicidad. Considera nuevas estrategias de Ligue para cautivar a las personas.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Una lluvia de suerte inunda las probabilidades de ganar. No desperdicies las oportunidades o te vas a lamentar. Concentra tu pensamiento estas divagando mucho en cosas que no te dejan en paz. La fuerza del destino te cruza con tu ser amado.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

El servicio de buena voluntad produce un DHARMA para seguir obteniendo ganancias. Todo inicia de tus pensamientos. Te vas a unir a tu alma gemela solo si hay compatibilidad. Calcula bien los gastos se te está yendo de las manos el dinero.