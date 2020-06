Arranca Laura Bozzo

Después de mucho tiempo de espera, Laura Bozzo por fin regresó a los foros de televisión y esta semana comenzó las grabaciones de su nuevo talk show bajo la producción de Magda Rodríguez. La primera edición está autorizada para 10 capítulos, y dependerá de la aceptación del público que se apruebe la grabación de más temporadas. Bozzo arrancará emisión con una entrevista a Karla Paninni y Américo Garza, pero estos personajes ya hablaron amplio y tendido para otro canal, así que la expectativa no será la misma, a menos que los cuestione y los sacuda como el público espera.

Pablo Montero, su romance va en serio

Pablo Montero pasa la cuarentena en su casa de la Riviera Maya, al lado de sus dos hijas menores. Y con él, su novia Luisa, que lo acompaña en tiempos de Coronavirus, y que es casi 20 años más joven que él. Fue el propio Pablo quien me contó que conoció a Luisa en Acapulco, mientras grababan la telenovela Soltero con Hijas, comenzaron a salir en el puerto y desde ahí no se han despegado. La buena noticia es que es una relación seria, estable, y Pablo sí considera la posibilidad de volver a formalizar. ¡Enhorabuena por ambos!

Tristeza por cancelación de Sugar

La crisis del teatro provoca una gran preocupación entre los productores que a toda costa buscan que la industria se mantenga a flote, sin embargo, en tiempos de pandemia, Tina Galindo, Claudio Carrera y Alex Gou decidieron bajar definitivamente el telón de Sugar. Ya todo el elenco se despidió y agradeció en redes, y es que es comprensible que sea difícil sostener proyectos musicales tan ambiciosos, cuyo retorno económico será difícil de garantizar cuando se puedan abrir la puertas de los teatros otra vez. Se pierden muchas fuentes de trabajo, y el reto se hace cada vez más difícil.

Notas y más notas…

Me siguen preguntando mucho sobre el estreno de Survivor en Azteca. No hay fecha definida al cierre de esta columna. Dependerá de la condiciones de la pandemia. Pero me dicen que a más tardar el 6 de julio, Arturo Islas Allende podría estar al aire con este esperadísimo show de supervivencia… Aquí termino, la próxima semana más nombres…