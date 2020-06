AMLO pide diálogo y respeto a la ley en caso de Notimex

Ciudad de México.- el presidente López Obrador se pronunció por el diálogo y la conciliación en el conflicto laboral de Notimex por lo que pedirá al vocero de presidencia Jesús Ramírez, y a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, colaborar en la solución.

“Que se respete la ley a lo que ha decidido la autoridad y al mismo tiempo que se busque la conciliación, que se dialogue y se llegue a un acuerdo; no hay que estarse agrediendo, hay que buscar el diálogo y con apego a la legalidad y a lo que es justo creo que se va a resolver este problema”, dijo el mandatario.

De igual forma, desde su conferencia matutina, el presidente señaló que no hay que alarmarse “si existen conflictos, es propio de una sociedad democrática, sólo en una dictadura todo el mundo permanece inmovilizado, sin derecho de manifestarse, expresarse, en una democracia siempre hay debate”.

En eso tiene que ayudar a la secretaria del trabajo y le voy a pedir a Jesús que nos ayude, que Luisa María alcalde y Jesús Ramírez ayuden en la intermediación y el arreglo y no descalificar, con vencer, convencer, no vernos como enemigos a destruir, si acaso, como última instancia, como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”.

Insistió en utilizar el diálogo para llegar a un acuerdo entre los trabajadores y dirección de Notimex, encabezada por Sanjuana Martínez. Reiteró que los conflictos laborales en su gobierno no se resolverán por la fuerza.