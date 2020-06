Rancho Escondido no es tequila, advierte consejo regulador; ¿Cómo reconocer un tequila?

Ciudad de México.- el destilado o licor de agave de la marca Rancho Escondido no es tequila, indicó el Consejo Regulador del Tequila (CRT) por lo que hizo un llamado a los consumidores para revisar detalladamente los componentes de las etiquetas en bebidas alcohólicas.

A través de un comunicado, el organismo afirmó que el tequila es la bebida más regulada y vigilada en México, ya que cuenta con una norma para su producción (NOM-006) la cual está relacionada con denominación de origen.

Ante esto, la bebida Rancho Escondido no puede ser considerada como tequila, debido a que de entrada es creada y etiquetada como licor de agave y no con la leyenda “tequila” en su parte frontal por lo que se estaría hablando de una copia no reconocida por las autoridades.

Asimismo, la agrupación indicó que las bebidas que sean etiquetadas sin cumplir con los lineamientos necesarios para ser denominada como tequila están relacionadas con un delito debido, ya que al menos seis leyes, dentro de las cuales están la Ley de la Propiedad Industrial, así como la Norma Oficial Mexicana, sancionan esta práctica.

Desde 2015, la Procuraduría Federal del Consumidor ha alertado sobre los riesgos a la salud que puede significar el beber licores derivados del agave que son creados sin las medidas sanitarias correspondientes como ceguera, derrames cerebrales, resacas intensas y hasta la muerte.

¿Cómo reconocer al Tequila?

Para saber que una bebida es realmente tequila la etiqueta debe incluir: