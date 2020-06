Otra vez a los juzgados

Like

EL CANTANTE DE REGIONAL MEXICANO, ATENDIÓ UN CITATORIO QUE LE SOLICITÓ UN JUEZ DE LOS ÁNGELES, CALIFORNIA

Por: Antonio Contreras

Luego de que en agosto de 2017 Lupillo estuvo en los juzgados de California porque fue demandado por un hombre al que le rompió la quijada en un casino, nuevamente se vio obligado a testificar hace unos días en la demanda que existe entre su exesposa Mayeli Alonso y su socia Daisy Cabral, la cual existe a causa de diferencias entre ellas dentro de la empresa que formaron juntas hace algunos años.

Y es que El Toro del corrido recibió una petición de las autoridades pues, fue él quien las motivó a crear este negocio de vende proteínas, el cual hoy es motivo de la demanda. Lupillo no quería involucrarse ya que nunca ha intentado hacerle daño a la madre de sus hijos, sin embargo tuvo que hacerlo pues fue un llamado legal.

“Nos mandaron una situación ahí de la demanda entre ellas dos, y la verdad como yo fui el de la idea del negocio… Pues has de cuenta que me tuvieron meter en esa plática… Yo no quería hacer ninguna declaración.”, mencionó Lupillo.