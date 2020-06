‘No creía en Covid, pensé que todo era una invención’

“Estoy consciente de la oportunidad que tengo de poder seguir teniendo vida, que me permite estar aquí con mi familia y lamento no haberme despedido de las personas que se fueron”.

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

CDMX. Ya nada volverá a ser igual para Erika Preciado Sánchez, conductora del programa ‘Hablemos de Derechos’, en la radiodifusora ‘Radiante Latina’, quien se siente afortunada de ser una sobreviviente del Covid- 19, que además, le ha dejado una gran enseñanza de vida.

En entrevista con Grupo Cantón, Erika nos narra que vivió muchos momentos de tristeza al saber que varios de sus amigos ingresaron al hospital por coronavirus, no pudieron superarlo y salieron en cenizas.

—¿Pudiste despedirte de tus amigos?

Lamentablemente no. No los alcancé, porque muchos de mis amigos eran cantantes y entraron a un hospital y después les dieron sus cenizas a sus familiares.

—Cuando escuchas Covid-19, ¿qué es lo primero que te llega a la mente?

Lo primero que me llega es que es una enfermedad que padecí y que estuve a punto de morir. Ahora estoy agradecida con la vida, porque estoy aquí para echarle ganas. El coronavirus me llevó a tener conciencia de cuidar a otras personas, de reflexionar de que si somos portadores del virus cuidemos a la gente y que nos cuidemos nosotros.

—¿Tuviste depresión?

Puedo decir que tuve una gran tristeza por la sintomatología que tenía. Lloraba de impotencia de no poder hacer nada, de estar mal todo el tiempo. Cuando nos damos cuenta de lo que ocurre realmente con esta enfermedad, me da una tristeza horrible, pero a la vez estoy consciente de la oportunidad que tengo de poder seguir teniendo vida, que me permite estar aquí con mi familia, con mis amigos con mi gente y lamento no haberme despedido de las personas que se fueron.

–¿Cómo te diste cuenta que tenías Covid-19?

Al principio empecé teniendo diarrea y dolor de estómago de una forma horrible, pensé que era una infección estomacal y entonces fui al médico, le dije los síntomas que tenía y me mandó medicamento para la diarrea.

A los tres días, me empecé a sentir mejor, pero después de tres días de que se me había quitado la diarrea, comencé a tener una gripa muy fuerte y tomé medicamentos para ello.

Sin embargo, no me hacían efecto y ahora comencé a sentir un dolor muy raro de huesos y tos muy seca.

La doctora que me revisó me dijo que tenía una fuerte infección y que ésta se me había bajado al estómago y me recetó medicamento. Pero nada ocurrió. Decidí ir a otro médico y él me dice que tengo Covid-19.

—Cuando te diagnostican el Covid-19, ¿cómo reaccionaste?

Cuando escuché la palabra Covid-19, la verdad sinceramente yo no creía en el coronavirus, yo decía que eso no existe y era una invención del gobierno.Pero cuando el doctor me dio el diagnóstico, lo primero que pensé: “está loco, yo no creo que tenga eso” y me negué a creerlo. Entonces fui con otro médico, me dio el mismo diagnóstico y me dijo que me tenía que hacer unos estudios en un hospital particular, que costaba entre 12 y 13 mil pesos, decidí no ir al hospital porque tenía miedo. Preferí enfrentarlo en mi casa.

—¿Que cambió en ti? Mi vida cambio. Lo digo de verdad, yo pensé que iba a morir porque además, no fui la única en mi familia, también le dio a mi mamá y a una de mis tías.