La liga se reactiva

PENSAR EN QUE LA TEMPORADA NO TERMINE, NI SIQUIERA PASA POR LA MENTE DE LOS PROTAGONISTAS DEL FUTBOL ESPAÑOL

Ciudad de México.- El día parecía lejano, porque precisamente con el paso del tiempo, la curva de la pandemia por el Covid-19 se mantenía en modo ascendente; sin embargo, los escenarios esperanzadores aparecieron en el horizonte, y hoy, después de un plan que ha sido llevado con pinzas, volverá a patearse la redonda en España.

Alemania puso el ejemplo reactivando el deporte más popular del planeta, le siguió Portugal y otros futboles de menor envergadura.

Lo cierto es que el modelo teutón marcó la pauta, y el que dio visos de que, a partir de un protocolo bien hecho, el deporte puede volver a disputarse de manera competitiva.

Y en LaLiga, en las horas previas que pudieron ser muy festivas, el acontecimiento de reanudar el balompié se convirtió en una ceremonia por demás emotiva.

El presidente del circuito español, Javier Tebas, participó con el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís; el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, en un acto por el retorno del balompié, en la calle madrileña de Preciados, decorada con camisetas de los equipos, unida a una campaña que llama a los madrileños a volver a los comercios y la hostelería.

Y pensando en que el Coronavirus ha sido muy voraz al momento de aumentar su propagación, Tebas, sin dejar de lado que no se pueden confiar ante un enemigo silencioso, dijo que los pensamientos sólo rondan en el plano positivo.

“Ese escenario (que no se pueda acabar la competición) no lo queremos ni nos lo planteamos. Como decimos los abogados, en el imposible caso que eso ocurra, que no va a ocurrir, tomaremos las decisiones en ese momento”.

Para Tebas, tomar una decisión sobre qué equipo debería ser campeón, acceder a competiciones europeas, descender o ascender, sería “entrar en un debate estéril entre los clubes”, que ahora deben dedicarse a “acabar la competición” y “no perder el tiempo”.