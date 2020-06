Horóscopos de Yamarash para este jueves 11 de junio

diciembre22/enero20)

La energía luminosa de tu alma hace que llegue lo mejor para ti. No sigas corrientes profanas de que no hay virus o te pondrás en riesgos. Se cruza en tu camino una persona con compatibilidad para una relación. Sigue el camino de la responsabilidad para continuar con ingresos. Vuelve a retomar tu rutina de ejercicio para tener fuerza.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Es mejor ser claro y no jugar con los sentimiento de tu pretendiente para no generar KARMA. No te excedas en un gusto que afecta tu salud. Logras detectar a tiempo como te sientes. Sigue incrementando los buenos hábitos para que sean ya parte de tu rutina. Que no te manipulen la gente mala vibra y marca tu fin.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

El impacto de Saturno desarrolla tu ánimo para no decaer ante cualquier detalles. Sigue incrementando nuevos deseos para hacerlos realidad. Vuelve a ver en el pasado para aprender y no cometer los mismos errores. Tu energía seductora atrae un pretendiente. La filosofía de vida impone tu manera de pensar y sentir.