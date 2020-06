De cumbia sonidera

ESTÁ DE ESTRENO CON SU SENCILLO “LA LOCA RAMONA”, QUE ESTÁ INSPIRADO EN UN HECHO REAL

.- El oriundo de Cuernavaca está que no se la acaba con el éxito de su nuevo tema “La Loca Ramona”, el cual está causando sensación en las redes sociales. En exclusiva para Grupo Cantón, el llamado Millennial de la Cumbia externó.

“’La Loca Ramona’ es una canción del género electro cumbia sonidera, es una rola meneadita que le escribí con mi amigo Daniel Figueroa y esta basada en un hecho real. Lo que pasa es que yo conocí a una chica en el salón Dancyn Club de la CDMX, estaba grabando un clip y en esa ocasión conocía a una chica que me impactó, pero resulta que cuando acabó mi show bajé a buscarle, pero la chica ya se me había ido, me abandonó y me dejó con las ganas”, dijo Paolo.

Agregó. “El video del tema se grabó en el pleno corazón de Tepito, en el deportivo Morelos… Yo he ido ahí a comprar, pero nunca a grabar, así que nos fuimos a filmar ahí porque a la gente del barrio le encanta este tipo de música, le dimos al clavo grabando ahí, porque aparte ahí están los sonideros y todo ese rollo de la cumbia”, dijo el joven talento de la música.